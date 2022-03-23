نورلاند: الليبيون يريدون الانتخابات عاجلًا وليس آجلًا

قال السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، إن عدم تنظيم الانتخابات بشكل عاجل سيكون أمرًا مثيرًا للاستغراب، وإن أولئك الذين يدعون إلى تأجيلها إلى وقت طويل هم مخطئون لأن الليبيين يريدون الانتخابات عاجلا وليس آجلا.

وأضاف نورلاند ضمن مشاركته في حوار صحفي أجرته وكالة الأنباء الليبية مع وكيل وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإدارية “جون باس” بحضور مساعد وزير الأمن الدبلوماسي الأمريكي” جينتري سميث، أن الولايات المتحدة تدعم بقوة مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية، وأن هناك الكثير من الاصطفاف حولها، مشيرا إلى دعم المجتمع الدولي بدوره لهذه المبادرة، ورغبته في انضمام الليبيين لدعم هذه العملية، معبرا عن تفاؤله في أن يستعاد زخم للانتخابات بأسرع وقت.

وتطرق نورلاند إلى تأثير تداعيات الحرب في أوكرانيا على سوق النفط الليبي والعالمي، مؤكدا وجود إدراك عام بأن مساهمة قطاع الطاقة الليبي في سوق النفط العالمي مهم في هذه الآونة، كما أنه من المهم أيضا ضمان أن يتم التعامل مع عوائد النفط الليبي بالشكل الصحيح، وأن تذهب هذه العوائد عند عرض الميزانية العامة الى مكانها الصحيح، وهو ما يستلزم إيجاد آلية لضمان ذلك، وعلى الأطراف الليبية والحكومة أن تتبنى هذه الآلية.

وسبق أن عبر نورلاند في أكثر من مناسبة عم دعم بلاده لمبادرة ويليامز لوضع القاعدة الدستورية بالتعاون مع مندوبين عن مجلسي النواب والأعلى للدولة، والتي انطلقت اليوم في تونس.

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