الدبيبة اجتماع مع الصديق الكبير وصنع الله وهذا ماتم إقراره

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عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، بديوان رئاسة الوزراء ، اجتماعا ضم ، محافظ ليبيا المركزي ، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ، وزراء المالية ، التخطيط ، والدولة لشؤون مجلس الوزراء ، وبحضور مستشار المحافظ ، ومدير إدارة الميزانية بوزارة المالية .

في حين خصص الاجتماع لمتابعة الخطة التطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022م. والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج اليومي ، إلى جانب تحديد الالتزامات القائمة على المؤسسة خلال الأعوام الماضية.

في حين أكد رئيس الحكومة خلال كلمة له على أهمية دعم المؤسسة الوطنية للنفط من خلال إعتماد الخطة التقديرية السنوية. وتوفير الموارد المالية اللازمة لها.

كما ومن جانبه أكد محافظ ليبيا المركزي بأن الاهتمام بإنتاج النفط الليبي أصبح ضرورة ملحة. مبديًا استعداد المصرف لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لدعم المؤسسة الوطنية للنفط .

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء، باللجنة العسكرية 5+5، لمتابعة أعمالها.

في حين استعرض الدبيبة خلال اللقاء. بديوان رئاسة مجلس الوزراء. الإجراءات التي اتخذتها، كما بحث اجتماعاتهم مع زملائهم بشأن وضع آليات لمتابعة عملهم.

في حين أكد رئيس الحكومة، على ضرورة دعم الانتخابات وفق المواعيد المقترحة كونها الحل الذى سيصل بالبلاد إلى بر الأمان.

وأشار الدبيبة، إلى أن الانتخابات ستساهم في نجاح عمل اللجنة وتسهل عملها مع سلطة تشريعية وتنفيذية منتخبة.