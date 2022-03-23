فرج: استمرار الوضع الحالي في ليبيا لم يعُد ممكنا

قال رئيس لجنة المجلس الاستشاري للدولة موسى فرج خلال كلمته في الجلسة التشاورية مع المستشارة الأممية ستيفاني وليامز: “لم يعُد ممكنا استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه، ولا أعتقد أن ثمة وسيلة غير إجراء انتخابات تفرز سلطة برلمانية جديدة موحدة ومتحررة من تراكمات السنوات السبع الماضية”.

وأضاف عبر حسابه على فيسبوك، “نأتي اليوم برغبة صادقة وشعور بالمسؤولية للعمل على الوصول إلى توافق مع مجلس النواب على خطوة عملية تخرج بلادنا من الوضع الذي وصلت إليه جراء الانقسام السياسي”.

وتابع “عقد مجلس الدولة جلسةً خلال المدة الماضية وصوّت على الذهاب إلى حلّ يؤدي إلى إجراء في أقرب وقت ممكن لتجديد وتعزيز شرعية السلطات السياسية وتوحيدها وإنهاء انقسام مؤسسات الدولة”.

ومضى قائلا “انتخب مجلس الدولة هذه اللجنة للعمل على الوصول لتوافق مع مجلس النواب على قاعدة دستورية يجري على أساسها إعداد وصياغة تشريعات الانتخابات التي نأمل أن تجرى في أقرب وقت ممكن”.

واستطرد “مجلس الدولة مستعدّ للتعاطي الإيجابي والمساهمة البناءة مع أي مقترحات جادة، وفق ما استقر عليه رأي المجلس في إطار نظام العمل بالمجلس، وبما يلبي مطالب الشعب الليبي التي عبر عنها في حراك واسع شمل كل مناطق ليبيا”.