عمر الترهوني يرفض تسليم مقر سفارة ليبيا بإيطاليا ويستدعي الشرطة

رفض الطبيب البيطري عمر الترهوني سفير ليبيا السابق بإيطاليا المكلف من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق سابقًا فايز السراج تسليم مقر السفارة بعد إصدار ديوان المحاسبة قرارا بإيقافه عن العمل.

وحسب مصادر لـ«الساعة24»، فقد رفض الترهوني تسليم مقر السفارة بعد انتهاء تكليفه، وقام باستدعاء الشرطة الإيطالية لمقر السفارة الليبية بحجة أن مستندات الاستلام والتسليم مزورة.

وحسب المصادر ذاتها، فقد ادعى سفير ليبيا السابق بإيطاليا أمام الشرطة الإيطالية بأنه يتعرض لمؤامرة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.