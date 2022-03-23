استمرار الاختطافات في سرت.. ولا استجابة من الأجهزة الأمنية

قال مصدر مطلع لـ218 إنه قد تم تسجيل حادثتي اختطاف جديدتين في سرت الثلاثاء، حيث تم اختطاف الشاب عبد الباسط حسين القحصي من وسط المدينة دون معرفة الأسباب، بالإضافة إلى اختطاف الشاب عمر مسعود عويدات الوملي من سيارته وسط المدينة من قبل ملثمين في سيارتين بنوافذ عاتمة.

وبهاتين الحادثتين، يرتفع عدد حالات الاختطاف إلى تسع حالات منذ السبت الماضي، ظلت جميعها مجهولة وغير معروفة الأسباب باستثناء المواطن عادل اقطيط دغمان، والذي جاءت عملية اختطافه عقب لقائه برئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بالعاصمة طرابلس، والذي قابله لإيصال المشاكل والصعوبات التي تواجه مدينة سرت، بحسب رواية المصدر.

وتشهد المدينة حملة اختطافات منذ أيام وسط غياب أي رد فعل من القوى الأمنية في المدينة، ما سبب موجةً من القلق والحذر الشديدين في أوساط المواطنين

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