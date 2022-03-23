المنفي يناقش مع وزير التعليم سير العملية التعليمية والعراقيل التي تواجه الوزارة

اجتمع اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف،

وخلال الاجتماع تم مناقشة سير العملية التعليمية وآلية عمل الوزارة، والعراقيل التي تواجهها.

وذلك في إطار التعاون والتنسيق لتوحيد الجهود، وإنجاح ملف التعليم حسب ما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

كما ناقشا خلال الاجتماع جهود وزارة التربية والتعليم في إنجاح العام الدراسي الحالي، وسبل توفير كل ما تحتاجه العملية التعليمية، بما يضمن وصول الاحتياجات إلى كافة المدارس بالمراقبات التعليمية في مختلف أنحاء البلاد، والعمل على تطوير العملية التعليمية، ورفع معدلات أداء المعلمين.

وأكد “رئيس المجلس الرئاسي ” خلال اللقاء، على ضرورة وضع آلية مناسبة لتعويض المدة الزمنية المفقودة من العام الدراسي، بسبب الإغلاق الذي فرضته إجراءات مجابهة فايروس كورونا خلال بداية هذا العام، وذلك لتعويض الطلاب على ما فقدوه من تحصيل علمي