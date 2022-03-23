العقوري: ندعوا الشركات الإيطالية للمشاركة في إعادة اعمار المدن الليبية

خاطب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ” يوسف العقوري” الشركات الإيطالية والخبراء المتخصصين في مجال تخطيط المدن للمشاركة في إعادة اعمار جميع المدن الليبية .

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في ورشة عمل حول ” إعادة إعمار المدينة القديمة ببنغازي ” التي نظمتها بلدية بنغازي والقنصلية الايطالية،

بمشاركة مسؤولين ومستثمرين من القطاع العام والخاص ورجال أعمال ليبيين ودوليين، وممثلين عن المنظمات الدولية

وفقا لما نشره المتحدث الرسمي لمجلس النواب ” عبدالله بليحق ” عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك“.

وأضاف ” العقوري ” خلال كلمته، إن مرحلة الاستقرار التي تشهدها ليبيا ستكون مناسبة جدا للبناء والإنشاء وتطوير البنية التحتية في جميع المدن الليبية وايطاليا أحد الدول الرائدة في هذه المجالات ”

كما أشار إلى أن مشاركته في ورشة العمل تأتي لإرسال رسالة بأن ليبيا تتعافى وأننا نرحب بالجميع لمساعدتنا في بناء بلادنا.

معربأ عن دعمه لمثل هذه المؤتمرات والملتقيات التي تهدف للاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تخطيط المدن، ومقدرآ لخبرات المتخصصين والشركات الايطالية في هذا المجال.

ومن الجدير بالذكر، أن الورشة التي عقدت فعالياتها أمس الاثنين قد قدمت عروضا لعدد من الخبراء الايطاليين حول إعادة أعمار المدينة القديمة في بنغازي والحفاظ على الموروث الثقافي والأثري في تلك المنطقة