الشحومي: لا يمكن تحقيق أي إصلاحات نقدية أو مالية في ليبيا

أكد الخبير المصرفي ومؤسس سوق المال الليبي، سليمان الشحومي، أنه لا يمكن تحقيق أي إصلاحات نقدية أو مالية في ليبيا لعدم وجود إطار واضح تتحرك ضمن حدوده أي إصلاحات اقتصادية.

وقال «الشحومي»، عبر منشور له عبر فيسبوك، «في ليبيا لا يمكن الحديث عن أي إصلاحات نقدية أو مالية طالما لا يوجد إطار واضح يمكن أن تتحرك ضمن حدوده أي إصلاحات اقتصادية تستهدف توجيه دفة الاقتصاد وتعيد ترتيب الأولويات وتدعم الاستقرار واستدامته».

ولفت إلى أن «هناك تحركات في الاقتصاد المصري، وأن المصرف المركزي المصري عدل سعر الصرف للجنيه وأحدث تخفيضا رسميا بحدود 15% ويرفقه في نفس الوقت بحزمة اجراءات مصاحبة، حيث إن تعديل سعر الصرف يأتي انعكاساً لتطور الأوضاع والأحداث في الأسواق الاقتصادية العالمية والمصرية، و الذي يستهدف بالدرجة الاولي الحفاظ علي مستويات السيولة من الدولار بالسوق المصري».