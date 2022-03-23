مجلس التخطيط الوطني يبحث مع السودان استراتيجية لإنتاج الحبوب والأعلاف

ناقش مجلس التخطيط الوطني الحاجة إلى استراتيجية مشتركة مع السودان تتعلق بالأمن الغذائي، وعلى وجه الخصوص إنتاج الحبوب والأعلاف، لمواجهة المتغيرات على الساحة الدولية وآثارها السلبية حول الغذاء العالمي،.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم رئيس مجلس التخطيط الوطني، مفتاح عبد الواحد الحرير، والقائم بأعمال السفارة السودانية لدى ليبيا، عثمان محمد البشير محمد.

وخلال الاجتماع تم مناقشة سبل التعاون المشترك بين مجلس التخطيط الوطني ونظرائه بجمهورية السودان، وتفعيل مذكرة التعاون المشترك بين البلدين في مجال التخطيط الاستراتيجي، وتبادل الخبرات، الموقعة بين المجلس القومي للتخطيط بجمهورية السودان، ومجلس التخطيط الوطني.

كما بحث الاجتماع أيضًا اقتراح برنامج عمل لإقامة الندوات وورش العمل المشتركة، وإعداد خطة عمل مشتركة لدعوة الأطراف ذات العلاقة لتحديد مجالات الاستثمارات الممكنة، وأوجه تبادل السلع والخدمات وتدفقها بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعب الليبي والسوداني ..