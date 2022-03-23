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المقريف: توقيع اتفاقية المشروع الوطني لإدماج ذوي الإعاقة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

وقّع وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة موسى المقريف، أمس الثلاثاء، على اِتّفاقية المشروع الوطني لاندماج الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور مُدير إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة بالوزارة “مفتاح الدريجي“.

 ويأتي الهدف من توقيع اِتّفاقية المشروع الوطني لإدماج ذوي الإعاقة إلى التعاون والشراكة بين الأطراف المُوقّعة،

والمتمثلة في وزرات التعليم العالي والبحث العلمي، الشؤون الاجتماعية، العمل والتأهيل، التربية والتعليم، التعليم التّقني والفنّي، الاقتصاد والتجارة، المُواصلات، والهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية سعياً إلى تقديم المُساعدة

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صحيفة الساعة 24

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