بلقاسم: ستيفاني أبلغتنا بإمكانية تطبيق عقوبات حاليا على معرقلي الانتخايات

أكد المحلل السياسي إبراهيم بلقاسم، أنه التقى المستشارة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز مع عدد من النشطاء والحقوقيين قبل يومين والتي بدورها أبلغتهم أنه يمكن التفكير بشكل جادى حاليا في تطبيق عقوبات دولية على المعرقلين للانتخابات في ليبيا.

وقال «بلقاسم»، في مداخلة متلفزة نقلتها قناة «الجزائر الدولية»، أنه وجه إلى ستيفاني سؤالا مباشرا حول عدم مشاركة أعضاء مجلس النواب في مشاورات وضع القاعدة الدستورية فأجابت أنه بعد تقديم الدعم الدولي لمبادرتها فإنه يمكن التفكير في تطبيق عقوبات على المعرقلين لإجراء الانتخابات.

وأضاف «أن المستشارة الأممية أكدت خلال اللقاء أن الأمم المتحدة لا ترغب حاليا الدخول في سجال بين حكومتي باشاغا والدبيبة وأنهم يفكرون حاليا في مسألة إجراء الانتخابات» مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لن تعترف بأي حكومة قبل شهر يوينو المقبل ما يعني أن الكرة الآن في يد الليبيين وحدهم.