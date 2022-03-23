بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 23 مارس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 23 مارس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى فرصة سقوط الأمطار على مناطق الشمال الشرقي مع رياح باردة نسبيا وانخفاض في درجات الحرارة بينما يكون الطقس ربيعي ومستقر هذا اليوم ويوم الغد على الشمال الغربي.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة وتتحول تدريجيا من يوم الجمعة إلى جنوبية شرقية نشطة أحيانا مما تسبب قي إثارة الأتربة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(15-19) مْ وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: فرصة سقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: منخفضة حيث تتراوح مابين(13- 18) مْ،ولاتتجاوز(10) مْ،على مرتفعات الجبل الأخضر وتتجه للاعتدال من يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-26) مْ وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18- 21) مْ.