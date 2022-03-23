الارصاد: أمطار متفرقة وانخفاض للحرارة بهذه المناطق.. وتقلبات جوية نهاية الاسبوع

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 01/ 03 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن فرصة سقوط الأمطار تبقى هذا اليوم ويوم الغد على بعض مناطق الشمال الشرقي خاصة الساحل الممتد من بنغازي والجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي (طبرق وأمساعد) مع رياح نشطة وباردة نسبيا وانخفاض في درجات الحرارة القصوى حيث تتراوح هذا اليوم مابين(13- 18) مْ، ولا تتجاوز(10) مْ، على مناطق الجبل الأخضر.

ووفقا للتقرير يكون الطقس ربيعي ومستقر نسبيا هذا اليوم ويوم الغد على مناطق الشمال الغربي حيث تكون الرياح معتدلة والسماء صافية في أغلب الأوقات ودرجات الحرارة القصوى مابين(15- 19) مْ وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

ومن المتوقع بمشيئة الله ان تتأثر مناطق غرب ليبيا بإمتداد منخفض صحراوي نهاية الاسبوع يسبب في تقلبات جوية (رياح نشطة مثيرة للأتربة وارتفاع في درجات الحرارة القصوى وتكاثر للسحب) وتبدأ من يوم غداً الخميس علي الجنوب الغربي ومن يوم الجمعة على الشمال الغربي وتكون أكثر نشاطاً يوم السبت.

والله اعلم