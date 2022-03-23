الجديد: الشعب جاع ومجلس إدارة مصرف ليبيا لم يجتمعوا منذ 14 شهرا

وجه الخبير الاقتصادي مختار الجديد، انتقادا لاذعا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وأعضاء مجلس إدارة المصرف الذين وصفهم بـ«الدوايح» الذين تكثر انتقالاتهم من بلد إلى آخر دون التفكير في عقد الاجتماع لبحث التفكير في الصالح العام.

وأكد «الجديد»، في منشور له عبر فيسبوك، أن رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي لم يعقدوا أي اجتماعات منذ 14 شهر، في الوقت المفترض فيه أن يعقدوا اجتماعا شهري دوي.

وقال «الشعب جاع في بطنه بينما من في يدهم الحل وهم اعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي دوايح من مكان لمكان، فمن محافظ يطهبل بين مالطا وتركيا ونايب محافظ خاطي الهطي في القنوات ماعنده حاجة إلى أعضاء واحد مقيم في الدوحة وآخر مقيم في الإمارات والبقية كل واحد متوتح في تركينة».

وأضاف «يقبضوا في مكافاءات بعشرات الألف حراميات عن عضويتهم في مجلس إدارة المصرف المركزي اللي مفترض يجتمع على الاقل مرة في الشهر في حين ان اخر اجتماع له من 14 شهر».