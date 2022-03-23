طقس بارد نسبيا وتوقعات لسقوط الأمطار

العنوان-طرابلس

تبقى فرصة سقوط الأمطار على مناطق الشمال الشرقي مع رياح باردة نسبيا وانخفاض في درجات الحرارة بينما يكون الطقس ربيعي ومستقر هذا اليوم ويوم الغد على الشمال الغربي.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية تكون السماء في رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب.

والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة وتتحول تدريجيا من يوم الجمعة إلى جنوبية شرقية نشطة أحيانا مما تسبب قي إثارة الأتربة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(15-19) مْ وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

بينما في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده تكون هناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى منخفضة. حيث تتراوح ما بين(13- 18) مْ، ولا تتجاوز(10) مْ، على مرتفعات الجبل الأخضر وتتجه للاعتدال من يوم الغد.

وفي الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20-26) مْ وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

أما في الكفرة- السرير- تازربو تكون السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18- 21) مْ.