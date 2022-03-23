الصول: الحديث عن الانتخابات في الوقت الراهن هو محاولة لإفشال التوافق الليبي

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي الصول إن الحديث عن الانتخابات في الوقت الراهن هو محاولة لإفشال التوافق الليبي.

الصول وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية رأى أن المستشارة الأممية تريد إفشال التوافق الليبي الذي حصل مؤخرًا والذي يقود نحو المصالحة الوطنية، وأنها تطرح ملف الانتخابات في الوقت الراهن تنفيذًا لاستراتيجية واشنطن والغرب الذي يعمل على عدم توحيد الصف الليبي، حسب قوله.

وأوضح الصول أن اللجنة التي يدور الحديث حولها بأنها ستجتمع لوضع قاعدة دستورية للانتخابات نص عليها التعديل الثاني عشر للدستور، لكن مهامها ترتبط بتعديل مسودة مشروع الدستور، كما أنها تشكل من خبراء من خارج المجلسين.

وشدد على عدم أحقية المستشارة الأممية في إصدار أومر بتشكيل لجان أو تحديد مهام لهذه اللجنة، خاصة أن إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية دون المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية غير وارد.

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الشعب الليبي متوافقة على المشروع الليبي، إلا أن بعض الأطراف الداخلية تسعى لإفشاله، وبناء عليه تطرح ملف الانتخابات بدلًا من دعم التقارب وحكومة الاستقرار.

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