لجنة “5+5” تصف ممارسات حكومة الوحدة باللامسؤولة

حذرت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” من ممارسات حكومة الوحدة “المنتهية ولايتها”، بحسب ما جاء في بيان صادر عن ممثلي القيادة العامة في اللجنة، الثلاثاء.

وجاء في البيان “أن حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها تقوم بإغلاق المجال الجوي بين الشرق والغرب لأسباب سياسية ما يزيد معاناة المواطنين، إضافة إلى إيقاف صرف مرتبات منتسبي القوات المسلحة منذ ثلاثة أشهر رغم اقتراب شهر رمضان المبارك، ورغم قيام القيادة العامة بتقديم جميع بيانات الرقم الوطني إلى هيئة الرقابة الإدارية والتي بدورها قامت بمراجعتها والتأكد من صحتها، وهو ما تتحمل مسؤوليته وعواقبه الحكومة ورئيسها عبدالحميد الدبيبة، الأمر الذي قد يترتب عليه انهيار المسار العسكري والعودة إلى مربع الفوضى والانقسام”.

وخاطب البيان الشعب الليبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ كي يكون لهم موقف واضح تجاه هذه الحكومة وتصرفاتها غير المسؤولة، كما طالب بصرف مرتبات منتسبي القوات المسلحة دون أي تأخير ، وعدم تدخل السياسيين في عمل اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.

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