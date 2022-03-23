النعّاس: أرى الأصابع اليهودية وراء حرب أوكرانيا

زعم محمد بشير النعاس، المحلل العسكري في قنوات الإخوان المسلمين، أن هناك “أصابع يهودية وراء حرب روسيا وأوكرانيا”، بحسب تعبيره.

وقال «النعاس»، في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “أكاد أرى الأصابع اليهودية وراء حرب أوكرانيا، وهذا الحدث الخطير ربما يندرج تحت سعي اليهود إلى الإيقاع بين العملاقين النووين لتدمير القوى الكبرى وإقامة الحكومة العالمية”، وفقًا لقوله.

وتابع أن تلك الحكومة العالمية “مذكورة في الأدبيات اليهودية والتي سيقودها اليهود لتحقيق حلمهم بالسيطرة على العالم”، بحسب كلامه.

وأوضح أن “الله سبحانه وتعالى يقول فى كتابه العزيز عن اليهود: «كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون فى الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين»”، بحسب وقوله