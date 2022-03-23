تعاون أمني مرتقب بين ليبيا والمملكة الهولندية

عقد رئيس جهاز المباحث الجنائية المكلف، العميد محمود ضو الحوات، اجتماعًا مع الملحق الأمني الإقليمي بالمملكة الهولندية في كل من ليبيا وتونس والجزائر ومصر، مارسيلو نوقارد، بحضور عدد من ضباط الجهاز ، الثلاثاء.

وأعرب نوقارد عن استعداد بلاده لمد جسور التعاون المشترك بين الجانبين في مجال مكافحة جرائم تزييف وتزوير المستندات والوثائق الرسمية والتحقيقات الجنائية والمعامل والمختبرات الجنائية والعديد من المجالات الأمنية الأخرى، بالتنسيق مع وزارة الخارجية الليبية وإدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية.

واختتم اللقاء بزيارة إدارة المختبرات والأدلة الجنائية، وإدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بجهاز المباحث الجنائية.

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