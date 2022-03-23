البشتي: يجب العمل وفق قوانين صارمة لإيجاد حل للفساد المستشري

رأى المحلل السياسي عبد العظيم البشتي، أنه لن يكون بإمكاننا أبدًا الخروج من هذا المأزق الذي تتخبط فيه بلادنا منذ 2011 حتى الآن، إلا بعد إيجاد حل أو صيغة ما.

البشتي وفي منشور له، على “فيسبوك”، أضاف: هذا الحل يجب أن يكون على مدى زمني محدد وغير بعيد بالطبع، لجمع كل هذا السلاح المنتشر، وأن يكون تحت سيطرة السلطة الرسمية المنتخبة فقط، وفق قوله.

وتابع: يجب العمل أيضًا ووفق قوانين صارمة ورادعة من أجل إيجاد حل يمكننا من الحد من هذا الفساد المستشري وإيقاف هذا النهب المريع، مردفًا، لمن سيسألني كيف سيتم ذلك، سأجيب لا أعرف!، لكن لابد أنه ثمة طريقة دون شك، سواء كان ذلك على مستوى محلي أو حتى دولي.