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سميرة الفرجاني: امنعوا سرقة أسماك التونة ومن يتجرأ اقصفوا قاربه

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالبت سميرة الفرجاني وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة «الإنقاذ» المنبثقة عن انقلاب فجر ليبيا، بمنع سرقة أسماك التونة، مشيرة إلى أن من يتجرأ لابد من قصف قاربه، بحسب وصفها.

وقالت الفرجاني في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تعليقا على قرار وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المؤقتة، محمد الحويج، بمنع تصدير الأسماك: “بالإضافة لذلك. يجب العمل على منع سرقه الأسماك وخصوصا التونة من داخل الحدود البحرية الليبية”.

وأضافت “يجب وضع إعلان تعميم واضح وصريح لدول الجوار وإيطاليا وباقي الدول التي تتجرأ على مياهنا وبحرنا وتسرق في ثروتنا السمكية وخصوصا التونة”.

وتابعت “يجب منع الاصطياد لقوارب من خارج ليبيا نهائيا داخل الحدود البحرية الليبية ومن يتجرأ على ذلك سيقصف قاربه فورا”.

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«الفرجاني» الأسماك التونة

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صحيفة الساعة 24

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