85 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و7 حالات وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 85 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد، أمس الثلاثاء، و102 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 278 مصابًا، وتُوفي سبعة آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأربعاء.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 8.6% من إجمالي 983 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 898 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع ثلاثة حالات في المنطقة الغربية، وأربع حالات في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 501 ألف و296 حالة، منها 6 آلاف و500 حالة نشطة، بينما تعافى 488 ألفًا و407 حالات، وسُجلت 6389 حالة وفاة بالمرض في البلاد.