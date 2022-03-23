ثقافة تصريف الأعمال: توغي لم تعد لممارسة مهامها في الوزارة

ليبيا – صرح وكيل وزارة الثقافة بحكومة تصريف الأعمال للشؤون العامة خيري الراندي بشأن عودة الوزيرة السابقة مبروكة توغي إلى ممارسة مهام عملها.

بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد نفى من خلاله الراندي بشكل قاطع عودة الوزيرة الموقوفة عن العمل من قبل النائب العام على ذمة قضايا اختلاس وتزوير لممارسة مهامها.

وأضاف البيان: إن حضور توغي إلى الوزارة لم يكن بطريقة رسمية وإنما بشكل غير قانوني. محملًا إياها المسؤولية القانونية لها ولمن استقبلها في وقت تعلن فيه الوزارة أن صفحتها السابقة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” تديرها الوزيرة السابقة.

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