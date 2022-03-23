موسى فرج: مستمرون بالعمل حتى الوصول لتوافق دستوري مع النواب

عقدت لجنة التوافق التابعة للمجلس الأعلى للدولة، الثلاثاء، اجتماعًا تشاوريًا مع المستشارة الأممية ” ستيفاني ويليامز” في تونس، في إطار التمهيد للاتفاق مع اللجنة المكلفة من مجلس النواب على أساس دستوري سليم تُجرى عليه الانتخابات في أقرب الآجال، بحسب ما صدر عن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

وصرح رئيس لجنة المجلس الأعلى للدولة موسى فرج خلال كلمته في الجلسة التشاورية، أن المجلس الأعلى الدولة قد سبق وصوت على الذهاب إلى حلّ يؤدي إلى إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن لتجديد وتعزيز شرعية السلطات السياسية وتوحيدها وإنهاء انقسام مؤسسات الدولة.

وأضاف أن مهمة اللجنة المنتدبة من المجلس الأعلى للدولة هي العمل على الوصول لتوافق مع مجلس النواب على قاعدة دستورية يجري على أساسها إعداد وصياغة تشريعات الانتخابات.

وأعرب فرج عن استعداد مجلس الدولة للتعاطي الإيجابي والمساهمة البناءة مع أي مقترحات جادة، بما يتناسب مع نظام العمل بالمجلس، وبما يلبي مطالب الشعب الليبي التي عبر عنها في حراك واسع شمل كل مناطق ليبيا

وشدد على أن إجراء انتخابات تفرز سلطة برلمانية جديدة موحدة ومتحررة من تراكمات السنوات السبع الماضية هو المخرج الوحيد من الأزمة الراهنة.

وانطلقت، الثلاثاء، أولى مشاورات المبادرة التي أطلقتها المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز في تونس للحوار بين مجلسي النواب والدولة في سبيل الوصول إلى قاعدة دستورية تفضي لإجراء الانتخابات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية