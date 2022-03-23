 آراء متباينة حول خطة مكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية – أخبار ليبيا 24 – استطلاعات

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

يوم السبت الماضي أعلن مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي اللواء صلاح هويدي عن انطلاق الخطة الأمنية “ب”. والتي تأتي ضمن الخطة الأمنية العامة للبحث الجنائي للعام الحالي 2022.

وتستهدف الخطة “ب” الطرق الساحلية والصحراوية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط تجار الخمور والمخدرات ومن يقومون بجلبها.

أخبار ليبيا 24 توجهت بسؤال لمتتبعيها لمعرفة آراء المواطنين والشارع الليبي حول إمكانية تنفيذ الخطة “ب”.

خروج الحدود الليبية عن السيطرة

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” و “تويتر”. يقول: “برأيك هل تنجح الخطة الأمنية “ب” الخاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط تجار الخمور والمخدرات. التي أعلن عنها مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي اللواء صلاح هويدي، في مهامها وتفرض الأمن؟”.

آراء المشاركين جاءت متباينة بين من يتوقع نجاحها ومن يتوقع فشلها. حيث يقول المشارك، أحمد الورفلي، “إذا استمر دخول المهاجرين غير الشرعيين من جمارك أمساعد والجغبوب والحدود الجنوبية. بمساعد بعض ضعفاء النفوس من الشرطة فإن كل ما يقوم به جهاز البحث الجنائي وغيره من الأجهزة الأمنية لن يحل المشكلة”.

أما المشارك، Mohand Majdaldenأوضح أنه إذا استمر خروج الحدود الليبية عن السيطرة. تعد الخطة مجرد تلميع وصرف للميزانيات، على حد تعبيره.

توقعات بانتهاء المشاكل الأمنية

وفي رأي مشرك توقع المشاركين، عيد بوجابر، وسالم محمد، نجاح الخطة “ب”. آملين أن تنتهي مشاكل ليبيا الأمنية.

أما المشاركين، Sanji Sanjiتوقعا أن تفشل الخطة “ب” لافتين إلى أن المخدرات تباع علنا أمام مرأى ومسمع الجميع.

في حين توقع المشارك، فتحي سليمان فتحي، أن تفشل الخطة “ب”. لافتا إلى أن الحبوب والمخدرات تباع علنا، مشيرا إلى أن البلاد منتهكة من جميع النواحي، على حد تعبيره.

تطبيق القانون

أما المشارك، محمد العقوري، طالب بتطبيق القانون على الجميع لكي تنتهي الظواهر السلبية.

في حين توقع المشارك، عطيه احميد المغربي، فشل الخطة. مشيرا إلى أن المخدرات تباع علنا. أمام الجميع.

وفي رأي مماثل توقع، عبدالله الكشر، فشل الخطة. لافتا إلى أن تجار المخدرات بينهم وبين الإدارة العامة للبحث الجنائي 2 كيلو متر.

نجاح الخطة “ب”

أما المشارك، عبدو عمر، توقع نجاح الخطة “ب” في القضاء على الهجرة غير الشرعية والمخدرات.

أما المشارك، عبدالقادر الفيتوري، توقع أن تنجح الخطة لافتا إلى أن ذلك. “منوط بالخطة في حد ذاتها. وأدوات تنفيذها والأهم من ذلك كله من يشرف على تنفيذها فإن كان نجاح فلهم وهم أهل له”.

أما المشارك، الغالي إمريض، فربط نجاح الخطة “بصدق نوايا الإدارة العامة للبحث الجنائي. وتفير الإمكانيات لهم”.

أما المشارك، الشلماني شهاوي، فقال: “سوف يتم فرض القانون بعد الابتعاد على الجهوية. ورفع الغطاء الاجتماعي الحقيقي علي المطلوبين للعدالة” آملا النجاح في الخطة.

المشارك، أبو علي، فقال بتهكم: “نعم ستنجح.. وسيهاجر السويسريون إلى ليبيا طلبا للأمان”.