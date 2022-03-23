البشتي: «تحالف السلاح والفساد» هو من يحكمنا الآن

أكد المحلل السياسي عبد العظيم البشتي، أن تحالف السلاح والفساد هو من يحكم ليبيا الآن.

وقال البشتي في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “أكرر. أرى أنه لن يكون بإمكاننا أبدا الخروج من هذا المأزق الذي تتخبط فيه بلادنا منذ 2011 حتى الآن، إلا بعد إيجاد حل أو صيغة ما”.

وأضاف “هذا الحل يجب أن يكون على مدى زمني محدد وغير بعيد بالطبع؛ لجمع كل هذا السلاح المنتشر، وأن يكون تحت سيطرة السلطة الرسمية المنتخبة فقط”.

وتابع “يجب العمل أيضا ووفق قوانين صارمة ورادعة من أجل إيجاد حل يمكننا من الحد من هذا الفساد المستشري وإيقاف هذا النهب المريع، لأن من يحكمنا الآن هو في الحقيقة سلطة (تحالف السلاح والفساد)”.

واستطرد “لمن سيسألني كيف سيتم ذلك، سأجيب لا أعرف!!، لكن لابد أنه ثمة طريقة دون شك، سواء كان ذلك على مستوى محلي أو حتى دولي”.