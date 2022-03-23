فرج: مجلس الدولة مستعد للتعاطي الإيجابي والمساهمة البناءة مع أي مقترحات جادة

ليبيا – قال رئيس لجنة إعداد القاعدة الدستورية عن مجلس الدولة الاستشاري موسى فرج خلال كلمته في الجلسة التشاورية مع المستشارة الأممية ستيفاني وليامز إن حضورهم هو برغبة صادقة وشعور بالمسؤولية للعمل على الوصول لتوافق مع مجلس النواب على خطوة عملية تخرج البلاد من الوضع الذي وصلت إليه جراء الانقسام السياسي.

فرج أشار إلى أن مجلس الدولة عقد جلسةً خلال المدة الماضية وصوّت على الذهاب إلى حلّ يؤدي إلى إجراء في أقرب وقت ممكن، لتجديد وتعزيز شرعية السلطات السياسية وتوحيدها وإنهاء انقسام مؤسسات الدولة.

ولفت إلى أن المجلس انتخب هذه اللجنة للعمل على الوصول لتوافق مع مجلس النواب على قاعدة دستورية يجري على أساسها إعداد وصياغة تشريعات الانتخابات التي نأمل أن تجرى في أقرب وقت ممكن.

وأكد استعداد مجلس الدولة للتعاطي الإيجابي والمساهمة البناءة مع أي مقترحات جادة، وفق ما استقر عليه رأي المجلس في إطار نظام العمل بالمجلس، وبما يلبي مطالب الشعب الليبي التي عبر عنها في حراك واسع شمل كل مناطق ليبيا.

وتابع: “لم يعُد ممكنًا استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه، ولا أعتقد أن ثمة وسيلة غير إجراء انتخابات تفرز سلطة برلمانية جديدة موحدة ومتحررة من تراكمات السنوات السبع الماضية”.

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