طقس اليوم.. حرارة معتدلة وأمطار متفرقة على بعض المناطق

تستمر فرص هطول الأمطار يومي الأربعاء والخميس، على بعض مناطق الشمال الشرقي خاصة الساحل الممتد من بنغازي والجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي (طبرق وامساعد) مع هبوب رياح نشطة وباردة نسبيا وانخفاض في درجات الحرارة القصوى.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، تتراوح درجات الحرارة، الأربعاء، ما بين 13- 18 مْ، ولا تتجاوز 10 مْ، على مناطق الجبل الأخضر.

ويستمر الطقس ربيعيًا ومستقرًا نسبيًا على مناطق الشمال الغربي، حيث تكون الرياح معتدلة والسماء صافية في غالبية الأوقات ودرجات الحرارة القصوى ما بين 15- 19 مْ وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا من يوم الخميس.

كما يتوقع أن تتأثر مناطق غرب ليبيا بامتداد منخفض صحراوي نهاية الأسبوع يسبب تقلبات جوية تتضمن رياحًا نشطة مثيرة للأتربة وارتفاعًا في درجات الحرارة القصوى وتكاثرًا للسحب، وتبدأ من الخميس على الجنوب الغربي ومن يوم الجمعة على الشمال الغربي، وتكون أكثر نشاطًا يوم السبت.

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