الحكومة الليبية تستلم ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية

سبها 23 مارس 2022 (وال) _ استلمت الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب الليبي، أمس الثلاثاء، ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية.

هذا وحضر تسليم مقر الديوان في سبها، كل من نائب رئيس الحكومة السيد (علي القطراني) و نائب رئيس الحكومة السيد (سالم الزادمة)، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب و وزراء من الحكومة الليبية، والقيادات الأمنية والعسكرية وأعيان ومشايخ مدينة سبها .

وبدورهم، رحب السادة أعيان المنطقة بهذه الخطوة، مؤكدين دعمهم لقرار مجلس النواب القاضي بمنح الثقة للحكومة الليبية برئاسة السيد (فتحي باشاغا).

وفي كلمته خلال هذه المراسم أكد نائب رئيس الحكومة السيد (علي القطراني) بأن الحكومة تسعى جاهدة لإتمام إجراءات الاستلام بشكل سلمي؛ حفاظاً على مقدرات البلاد ودعماً لما تم الوصول إليه من قبل اللجنة العسكرية 5+5 من تدابير أوصلت البلاد إلى إيقاف إطلاق النار وفتح الطرق وإزالة الألغام وغيرها من الأعمال التي ساهمت في استقرار البلاد .

وأضاف سيادته بأن من أهم أولويات الحكومة اتخاذ ما يلزم لإيصال البلاد إلى الاستحقاق الانتخابي المنتظر وفق رؤية مجلسي النواب والدولة .

وأكد سيادة النائب على ضرورة التكاتف والتعاضد لإيصال البلاد إلى هذا الاستحقاق لتمكين أكثر من مليوني ونصف ناخب من اختيار ممثليهم في انتخابات حرة ونزيهة . (وال _ سبها) إ م

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