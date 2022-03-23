ليبيا تسجل 7 حالات وفاة و85 إصابة جديدة بفيروس كورونا – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

سجلت ليبيا 85 إصابة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء، و102 حالة حرجة.

وبحسب بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء. تماثل للشفاء 278 مصابًا، وتُوفي سبعة آخرون.

في حين بلغت نسبة الحالات الموجبة 8.6% من إجمالي 983 عينة جرى تحليلها. حيث ظهرت سلبية 898 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع ثلاث حالات في المنطقة الغربية، وأربع حالات في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء إلى 501 ألف و296 حالة، منها 6 آلاف و500 حالة نشطة. وتعافى 488 ألفًا و407 حالات وسُجلت 6389 حالة وفاة بالمرض في البلاد.