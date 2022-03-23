الكحيلي: التصويت على القاعدة الدستورية للانتخابات من  صلاحيات البرلمان فقط

قال عضو مجلس النواب الصادق الكحيلي، إنه “لا يوجد نص في خارطة الطريق ينظّم آلية اختيار لجنة النواب لإعداد القاعدة الدستورية، وذلك منح ثغرة لعقلية صالح الذي يخالف القوانين، ويفعل ما يريد دون الرجوع للأعضاء”.

وأضاف «الكحيلي» في تصريح صحفي أن “عقيلة صالح اختار لجنة النواب لإعداد القاعدة الدستورية بشكل فردي، دون تفويض من المجلس ولا الدعوة لجلسة”.

وتابع؛ ” لا نعلم نوايا عقيلة من تشكيل اللجنة، ولكن اختيارها يخالف الإعلان الدستوري”، مردفًا “كان من المفروض أن يتم اختيار اللجنة من خلال جلسة رسمية، ولكن عقيلة ضرب بذلك عرض الحائط”.

وأردف «الكحيلي» أن “مجلس الدولة سيشترك في صياغة القاعدة، لكن التصويت عليها من صلاحيات مجلس النواب فقط”.

وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب “ذهب في طريق المستشارة الأممية التي من المفترض ألا يكون لها علاقة بالأمر”.

وأكد على ضرورة “أن يكون الإعلان الدستوري هو الأساس في هذا الشأن، ويتم تشكيل لجنتين من المجلسين لبحث تعديل المواد الخلافية بمشروع الدستور، دون الالتفات لما تقوم به ويليامز”.

وختم النائب الصادق الكحيلي، موضحًا أنه “في كل الأحوال ستمر القاعدة الدستورية على مجلس النواب من أجل مناقشتها وإقرارها أو رفضها، واللجنة ستتولى إعطاء اقتراحات بالخصوص”.