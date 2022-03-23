التعليم توقع اتفاقية المشروع الوطني لاندماج ذوي الإعاقة

وقّع وزير التربية والتعليم الدكتور موسى محمد المقريف، اتفاقية المشروع الوطني لاندماج الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتهدف إلى التعاون والشراكة بين عدة جهات في إنشاء منصة إلكترونية تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص عمل لهم، إضافةً إلى التدريب والتأهيل والإدماج لهم في المجالات المختلفة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع فيسبوك، أمس الأربعاء.

ووقع الاتفاقية كل من وزرات التعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الاجتماعية، والعمل والتأهيل والتعليم التقني والفني والاقتصاد والتجارة والمواصلات والهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية.

وأكدت الاتفاقية حق وصول كافة الخدمات لذوي الإعاقة، والتصميم الشامل الذي يراعي كل الفئات، كما تشمل مجالات التعاون، دعم المشاريع والأنشطة الاقتصادية، والتعاون في المجالات والأنشطة الاجتماعية والترفيهية والرياضية، وأي مجالات مماثلة يتّفق عليها الأطراف.

وقال المقريف إن دعم ذوي الإعاقة من أولويات وزارة التعليم، وذلك عبر إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة، بما يمكنها من إقامة البرامج المختلفة، ويحقق تعليمًا للجميع وبالجميع دون إقصاء لأحد.