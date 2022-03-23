الطبلقي: مجلس النواب مع كل المبادرات التي تهدف إلى لملمة الوطن

أكدت عضو مجلس النواب، عائشة الطبلقي، أن البرلمان قرر تشكيل لجنة لإنجاز القاعدة الدستورية حتى لا يكون مُعرقلاً لأي مشروع من شأنه أن ينهي الأزمة.

وقالت الطبلقي، في تصريحات صحفية: “المشاركة بين مجلسي النواب والدولة على القاعدة الدستورية ليست بجديدة، بل تُعد إحدى نتائج الاتفاق السياسي والمؤتمرات التي حدثت في عدة دول إقليمية وأوروبية”.

وأضافت “الاتفاق بين المجلسين ستكون له نتائج إيجابية وسيدعم حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا التي من ضمن أهدافها الوصول إلى الانتخابات”.

وتابعت “مجلس النواب مع كل المبادرات التي تهدف إلى لملمة الوطن”.