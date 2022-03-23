وزير الاقتصاد يدعو إلى إنشاء «ديوان الحبوب»

أوصى وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويح بإنشاء ديوان للحبوب، داعيًا إلى أن يقوم تجار السلع الأساسية بتوفير مخزون سلعي لا يقل عن 3 أشهر لكل سلعة يتاجرون بها.

أوصى الحويج بضرورة دفع قيمة غلاء المعيشة لمتدني الدخل وفق القانون رقم «27» لسنة 2011، هو حل موقت لمدة 3 شهور إلى حين وضع آلية ثابتة لدعم زيادة الأسعار. وذلك في تسجيل مصور بثته منصة «حكومتنا» التابعة للحكومة.

واقترح الوزير، تخصيص 60 دينارًا دعمًا نقديًا للفرد وفقًا للرقم الوطني في كل أسرة لمواجهة غلاء المعيشة.