مكافحة الأمراض: 85 إصابة و7 وفيات بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في ليبيا، يوم أمس الثلاثاء، من بينها 102 حالة حرجة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 501 ألفًا و296 حالة.

‏‎وكشف المركز، في بيانه رقم 671، عن تعافي 278 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 488 ألفًا و 407 حالات، بالإضافة إلى تسجيل سبع حالات وفاة ليصل مجموع الوفيات إلى 6,389.

‏‎وقال المركز إن نسبة الإصابة بلغت 8,6%، وذلك بعد فحص 983 عينة خلال الـ 24 ساعة التي سبقت إصدار البيان.

‏‎وبلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس 2,199,687 شخصًا، فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 1,121,583 شخصًا، وعدد من حصلوا على الجرعة التعزيزية 87,551 شخصًا.

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