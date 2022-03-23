الدالي: المجتمع الدولي والولايات المتحدة لايرغبان برؤية مشهد الحرب يتكرّر في ليبيا

قال المحلل السياسي فرج الدالي، إن الخلاف بين الحكومتين “حكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا وحكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أظهر نوعًا من التضامن الدولي تجاه الأزمة الليبية.

الدالي وفي تصريحات خاصة لموقع “فرنس برس”، أضاف: واشنطن والبعثة الأممية تقودان بوتيرة عالية مفاوضات بين الدبيبة وباشاغا، ما يدلّ بشكل قاطع على عدم رغبة المجتمع الدولي والولايات المتحدة برؤية مشهد الحرب يتكرّر في ليبيا، خصوصًا مع التطورات العالمية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية.