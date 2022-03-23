ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

23 March, 2022

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،عن شديد إدانتها واستنكارها حيال حملة الاعتقالات العشوائية دونما وجود أي أساس ومسوغ قانوني، وهي تُشكل إنتهاكاً صارخاً لحق التظاهر والتجمع السلمي، وإعتداءً على الحق في حرية الرأي والتعبير، وتعدٍ جسيم على حقوق الإنسان والمواطنة، الذان يكفلهما الإعلان العالمي لحقوق الانسان والإعلان الدستوري المؤقت والتشريعات والقوانين النافذة.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الجهات الأمنية والعسكرية بمدينة سرت، بالكشف عن مصير جميع المختطفين والمحتجزين قسراً، وإخلاء سبيلهم فوراً دون قيد أو شرط.

كما حمّلت ، الجهات الأمنية والعسكرية التي تقف خلف احتجازهم المسؤولية القانونية الكاملة حيال سلامتهم، مطالبةً بالوقف الفوري والعاجل لهذه الممارسات المشينة واحترام حرية الرأي والتعبير وحق التجمع والظاهر السلمي.

وقالت اللجنة إنها تُتابع ، ببالغ القلق؛ المعلومات الأوليَّة الواردة إلينا، والتي تُفيد بتنفيذ عمليات احتجاز قسري واختطافات طالت (6) مواطنين مدنيين على الأقل، في الفترة ما بين 19 و20 مارس، من قبل مجموعة مسلحة تابعة للقيادة العامة للجيش الليبي على رأسهم الملازم “ناصر المهلهل الفرجاني”، حيث لازال مصير المحتجزين قسراً مجهول، وذلك بسبب مشاركتهم في وقفة تستذكر تدخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال سنة 2011م.