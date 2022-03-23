ضبط متهم بارتكاب جريمة قتل في بنغازي

ضبط قسم التحريات العامة التابع لمديرية أمن بنغازي متهمًا في جريمة قتل مواطن.

تعود بداية الواقعة إلى ورود معلومات للقسم، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، مفادها وصول جثة مجهول الهوية إلى مستشفى الجلاء، عليها آثار إصابة بأعيرة نارية في الرأس وأماكن متفرقة من الجسد، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع فيسبوك، الأربعاء.

وانتقل رجال التحريات إلى المستشفى؛ حيث اطلعوا على الجثة، وهي لشاب في العقد الثاني من العمر، وقد عُثر عليها من قبل أفراد الإسعاف في مفترق الرابش بمنطقة شبنة.

وبعد معاينة الجثمان، التقى رجال التحريات بشقيق المجني عليه، الذي أفادهم بأنه شاهد أخاه في آخر مرة لدى خروجه من المنزل رفقة شخص آخر، ثم لم يعد.

ثم انتقلوا إلى منطقة شبنة لجمع المزيد من المعلومات؛ حيث التقوا شخصًا، مصري الجنسية، يعمل في محل لبيع الخردة، والذي أفاد بأنه في ساعات متأخرة من الليل، طرق أحد الأشخاص باب محل عمله بقوة، فأخبره من خلف الباب أنه لا سيولة نقدية لديه لشراء الخردة، لكنه استمر في طرق الباب، وحينما حاول إبلاغ مالك المحل هاتفيًا بما يحدث، سمع صوت إطلاق أعيرة نارية، فخرج ليستطلع الأمر، لكنه لم يجد أحدًا.

وذهب رجال التحريات إلى منزل مالك محل الخردة، لكنه لم يكن موجودًا، فقاموا بمراقبة المنزل حتى وصوله وعائلته، لكنه فور رؤيته لرجال الأمن، لاذ بالفرار، وجرى التعميم بمواصفات سيارته، وإعداد كمين محكم له وضبطه.

وانتقل به إلى القسم، وبالاستدلال معه اعترف بأنه أطلق النار على المجني عليه من شرفة منزله، بزعم تعدي الأخير على محل بيع الخردة الخاص به، ثم ألقى بسلاح الجريمة، وهو بندقية آلية، وقد اتُخذت الإجراءات القانونية معه ثم أحيل إلى النيابة العامة.