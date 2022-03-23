عقب استلامه مقر الحكومة الليبية في سبها.. الزادمة: ملتزمون بخارطة الطريق لإنهاء المراحل الانتقالية

العنوان-سبها

أعلن نائب رئيس الحكومة الليبية عن المنطقة الجنوبية، سالم الزادمة، اليوم الأربعاء، الإلتزام بخارطة الطريق المنبثقة من التوافق الليبي الليبي والمعتمدة من

مجلس النواب واعتماد الحكومة الليبية برئاسة، فتحي باشاغا، من أجل عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق أساس دستوري توافقي وإنهاء المراحل الانتقالية.

وشدد نائب رئيس الحكومة في بيان له أطلعت عليه العنوان، على تكريس جهود وإمكانات الحكومة الليبية لحماية الثوابت الوطنية المتمثلة في ضمان وحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها.

وأكد نائب رئيس الحكومة على العمل الحثيث علي انجاز المصالحات الاجتماعية بالجنوب الليبي تمهيدا للوصول للمصالحة الوطنية الشاملة على أساس العدالة التصالحية و مبادئ الإسلام السمحة في التسامح والتصالح.

كما أكد نائب رئيس الحكومة عن المنطقة الجنوبية على محاربة ممارسات الفساد الإداري والمالي بكل أشكاله وصوره عبر المؤسسات الرقابية والضبطية وعدم التهاون مع المعتدين على أموال الشعب في الداخل والخارج.

وعد نائب رئيس الحكومة بإيلاء مناطق الجنوب أهمية خاصة في ميزانيات برامج ومشروعات التنمية وإعادة الإعمار على أسس موضوعية وعلمية لتحقيق مستوى معيشي کریم ولائق.

وأشار نائب رئيس الحكومة للتركيز على حماية أمن المنشآت الحيوية والاستراتيجية والثروات الطبيعية بالمنطقة الجنوبية، من النفط والغاز والمياه والمعادن لأنها حق لكل الليبيين من الأجيال الحاضرة والمستقبلية.

وأكد على دعوة دول الجوار الجنوبية إلى التعاون والتنسيق مع الحكومة الليبية ومؤسساتها بالمنطقة الجنوبية وفق الاتفاقيات والمعاهدات و الروابط التاريخية بين شعوب المنطقة للحد من ظاهرة الهجرة الغير الشرعية وما تلحقه من ضرر بالغ بالأمن القومي وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الأنشطة والمجموعات الارهابية والتنظيمات المسلحة الأجنبية وتنفيذ الاتفاقيات ذات العلاقة بحماية الحدود المشتركة.

وكان قد تسلم نائب رئيس الحكومة الليبية عن المنطقة الجنوبية، سالم الزادمة، أمس الثلاثاء، مقر ديوان رئاسة الحكومة بمدينة سبها.