الزغيد: الليبييون يريدون أن تمارس حكومة الاستقرار عملها وسيحدث ذلك قبل شهر رمضان

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد خلال مراسم تسليم ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الجنوبية إلى حكومة الاستقرار استلام نائب رئيس الحكومة سالم الزادمة لمهامه رسالة للمجتمع الدولي وستيفاني ويليامز بأن الشعب الليبي قادر على تحديد مصيره.

الزغيد قال خلال كلمته وفقًا لما نقلته قناة “ليبيا الحدث”: إن الجنوب يستحق الدعم والوقوف معه، للتقليل من حجم المعاناة.

وأردف: الليبيون يريدون أن تمارس هذه الحكومة عملها، وسيحدث ذلك قبل رمضان.

وختم موضحًا أن “المدعو الدبيبة صرف نحو 95 مليارًا دون اعتماد ميزانية، والجنوب يعاني الكثير من نقص البنزين والمواد الغذائية، واللوم يقع على الحكومات في السابق”.

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