العرفي: على الدبيبة تسليم السلطة بسلاسة

توقع عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن يتسلم رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، مهام حكومته في طرابلس قبل شهر رمضان.

وقال العرفي: في تصريح لـشبكة “الرائد”، الحكومة الجديدة استلمت الديوان بالكامل في برقة وفزان، مضيفًا بعد برقة وفزان ماذا لديه الدبيبة من ليبيا؟ أرى أن يُسلم الدبيبة السلطة بسلاسة.

وأشار إلى أن مجلس الدولة موقفه ضعيف، لأنه خرق جميع الاتفاقات التي تمت مع مجلس النواب، و من المستحيل أن يسمح لـ”الدبيبة” بالإشراف على إيصال البلاد للانتخابات.