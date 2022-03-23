وزير خارجية تركيا: ازدواجية الغرب تفرق بين «الحرب» في ليبيا وأوكرانيا

رأى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن الغرب يتعامل بازدواجية مع الحرب الدائرة في ليبيا، بالمقارنة بما يحدث في أوكرانيا.

وقال أوغلو في تصريحات صحفية: “الغرب يتعامل بازدواجية المعايير في التعاطي مع الحروب الدائرة في ليبيا وسوريا واليمن من جهة، والتعامل مع الحرب في أوكرانيا -التي يرفضها الجميع- من جهة أخرى”.

وتجاهل وزير خارجية أردوغان أن بلاده تعد عاملا أساسيا وفاعلا فيما يحدث من ليبيا من أزمات وصراعات، بدعمها للجماعات المسلحة وجليها المرتزقة، فضلا عن تواجدها العسكري بالأفراد والعتاد للسيطرة على مقدرات الليبيين وخدمة مصالحها فقط.