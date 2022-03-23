الغرياني: على مجلس الدولة الاصطفاف مع حكومة الوحدة لإنجاح الانتخابات القادمة

ليبيا – أكد مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني أنه لا يمكن أن يسمح الغرب بإغلاق الدوائر الدستورية في بلدانهم ولكنهم أغلقوها في ليبيا لتعطيل مصالح الجميع.

الغرياني قال وفقًا لقناة “التناصح” التابعة له: إن مجلس الدولة همّه التمديد لنفسه والركون للظالمين، فلا فائدة ترجى من ورائه.

وتابع: “أعداؤنا سلبوا منا جميع الأسلحة حتى القانونية لأنهم يريدون لنا الفوضى والاقتتال”.

وأشار إلى أنه إن كان مجلس الدولة صادقًا فعليهم أن يصطفوا مع حكومة الوحدة الوطنية لإنجاح الانتخابات القادمة. بحسب قوله.

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