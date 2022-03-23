دوجاريك: لا زلنا بانتظار قائمة النواب المشاركة بمشاورات تونس

قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك ، إن الأمم المتحدة تتطلع لاستلام القائمة الخاصة بمجلس النواب للمشاركة في محادثات اللجنة المشتركة في تونس، بعد أن بدأت المستشارة الأممية حول ليبيا ستيفاني ويليامز محادثاتها في تونس مع مندوبي المجلس الأعلى للدولة.

وشدد دوجاريك على احترام رغبة 2,8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للمشاركة في صناع القرار السياسي وانتخاب ممثليهم عبر انتخابات عامة.

وانطلقت، الثلاثاء، أولى مشاورات المبادرة التي أطلقتها المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز في تونس للحوار بين مجلسي النواب والدولة في سبيل التوصل إلى قاعدة دستورية تفضي لإجراء الانتخابات.

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