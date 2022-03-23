النويري يلتقى السفير الإيطالي

أخبار ليبيا 24 – خبر

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، آخر المستجدات السياسية في البلاد.

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في بيان مقتضب، اليوم الأربعاء. إن اللقاء عُقد بمقر فرع ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس، وتطرق إلى أهم القضايا المتعلقة بالشأن الليبي وسبل تعزيز العلاقات الليبية الإيطالية .

وتنعقد منذ أمس الثلاثاء في تونس مشاورات بين المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا. ستيفاني وليامز. وممثلي المجلس الأعلى للدولة، بخصوص وضع قاعدة دستورية لتنظيم الانتخابات المقبلة.

وقالت البعثة الأممية في بيان، إن ستيفاني تنتظر لجنة وفد مجلس النواب في اللجنة المشتركة لإعداد قاعدة دستورية. لافتة إلى أن الأمم المتحدة تتوقع أن يقدم مجلس النواب قائمة ممثليه وأن ينضم إلى الاجتماع في غضون الأيام المقبلة.

وأعلنت وليامز في 3 مارس الجاري، مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة لإجراء الانتخابات. ووجهت في اليوم ذاته. دعوات رسمية إلى رئاسة كل من المجلسين لاختيار ممثلين للمشاركة في اللجنة المشتركة.