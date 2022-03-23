الخليج العربي للنفط: الانتهاء من صيانة وتشغيل المرحلة الأولى من ضاغط الغاز بحقل المسلة

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط أن منسقة العمليات والصيانة بحقل مسلة أنهت صيانة وتشغيل ضاغط الغاز المرحلة الأولى “C-951” بعد توفر قطع الغيار اللازمة.

وأوضحت الشركة في بيان، أن قسم الآلات الدقيقة قام بالانتهاء من استبدال بعض قطع الغيار والفحص الشامل على ضاغط المرحلة الأولى بوحدة معالجة الغاز والتأكد من جاهزيته، وبمتابعة قسم السلامة انتهى قسم الأنابيب من صيانة صمام دخول الغاز، إضافة الى استبدل قسم الميكانيكا لمانع تسرب الغاز للضاغط “Tandem seal”.

تجدر الإشارة إلى أن ضاغط المرحلة الأولى “C-951” خارج الخدمة لفترة تجاوزت 7 سنوات، حيث عملت منسقة العمليات متمثلة في وحدة معالجة الغاز ومنسقة الصيانة بأقسام الآلات الدقيقة والميكانيكا على إعادة تشغيله وذلك فور الانتهاء من أعمال الصيانة عليه.