نادية عمران: حكومة باشاغا ستكون وسيلة للمساومات بين مجلسي النواب والدولة

أكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادية عمران، أن “حكومة باشاغا ستكون بمثابة وسيلة للمساومات بين مجلسي النواب والدولة، خلال جلساتهم بخصوص القاعدة الدستورية كما حدث في التوافق الهش السابق الذي سقط في أول مواجهة”.

وقالت «عمران»، إن “البعثة الأممية تُصر على اتباع نفس النهج بخصوص الأزمة الليبية وتخضع للضغوطات من بعض الدول”.

وأردفت أن “البعثة الأممية تدرك جيدا أنه لن يحدث توافق وأن التماهي مع المجلسين لن يفضي سوى إلى تعميق الأزمة وإضاعة الوقت”.

وأشارت إلى أنه “يجب التأكيد بأن التوافق لا ينحصر فقط بين مجلسي النواب والدولة بل يتعداه لأطراف أخرى تملك السيطرة العسكرية وتتحكم في المشهد عن بعد ولا يمكن للمجلسين تجاهلهما”.

وختمت موضحة أنه “سبق و تم تشكيل لجان مشتركة عدة بين النواب والدولة بخصوص التوافق على القاعدة الدستورية مع استمرار تجاهل البعثة لمشروع الدستور رغم إدراكها بأنه يشكل حلاً ناجعًا للأزمة الليبية”.