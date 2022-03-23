إشادة إقليمية بجهود وزير خارجية مالطا في الملف الليبي

أشاد كلٌّ من وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، بالجهود المستمرة لوزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو؛ لضمان الاستقرار والسلام الدائم في ليبيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا والعالم.

جاء ذلك في رد الوزراء الثلاثة على مذكرة أرسلها وزير خارجية مالطا يبلغهم فيها أن الانتخابات العامة ستجرى في مالطا في 26 مارس. حيث شكرهم الوزير بارتولو على العمل يدًا بيد معه لما فيه خير شعوبهم البحر الأبيض المتوسط وأوروبا وأفريقيا والعالم، بحسب المذكرة.

وشدد بارتولو في مناسبات عدة على ضرورة أن تشكل الانتخابات في ليبيا جزءًا من عملية أوسع، تساعد في تحقيق قبول النتيجة، وتشكيل حكومة مقبولة في جميع الأراضي الليبية.

كما حذر بارتولو قبل أسبوع من العلاقات المتدهورة بسرعة بين روسيا والغرب مع احتدام الحرب في أوكرانيا، لافتًا إلى إمكانية أن تستخدم روسيا الشركات العسكرية الخاصة مثل مجموعة فاغنر في ليبيا، للضغط على المصالح الغربية.

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