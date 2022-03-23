الحويج يقترح تخصيص 60 دينار

أخبار ليبيا 24

طالب وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المنتهية ولايتها محمد الحويج بضرورة دفع قيمة غلاء المعيشة لمتدني الدخل. وفق القانون رقم «27» لسنة 2011.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة إن هذا يعتبر حل مؤقت ولمدة 3 شهور. إلى حين وضع آلية ثابتة لدعم زيادة الأسعار.

واقترح الحويج، تخصيص 60 دينارًا دعمًا نقديًا للفرد. وفقًا للرقم الوطني في كل أسرة لمواجهة غلاء المعيشة، وذلك في تسجيل مصور بثته منصة «حكومتنا» التابعة للحكومة.

وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يؤكد في تصريح لحكومتنا، توفر مخزون استراتيجي من القمح يكفي 3 أشهر مع استمرار وصول الواردات من الخارج.#حكومتنا #ليبيا#حكومة_الوحدة_الوطنية pic.twitter.com/pybD7HesVc — حكومتنا (@Hakomitna) March 22, 2022

وفي سياق آخر، اقترح الحويح إنشاء ديوان للحبوب، داعيًا إلى أن يقوم تجار السلع الأساسية بتوفير مخزون سلعي لا يقل عن 3 أشهر لكل سلعة يتاجرون بها.

وأكد توفر مخزون استراتيجي من القمح يكفي 3 أشهر مع استمرار وصول الواردات من الخارج.