بعيو: مرتبات موظفي الإعلام المتوقفة منذ 7 أشهر لا تعادل ربع ميزانية مسلسل لـ«وزير المعاصي»

أكد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، محمد عمر بعيو أن مئات الموظفين بالجهات التابعة سابقاً للمؤسسة الليبية للإعلام لم يتقاضوا مرتباتهم منذ 7 شهور.

وقال بعيو، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “مئات الموظفين بالجهات التابعة سابقاً للمؤسسة الليبية للإعلام لم يتقاضوا مرتباتهم منذ 7 شهور”.

وأضاف “قيمة تلك المرتبات مجتمعة لا تعادل ربع ميزانية إنتاج مسلسل لوزير «المعاصي»، يستهدف تزوير تاريخنا وتشويه الذاكرة الوطنية”.

ويقصد بعيو بوصف «وزير المعاصي»، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة المؤقتة، وليد اللافي، الذي يقوم بإنتاج مسلسل «السرايا»، الذي من المقرر بثه في شهر رمضان المقبل.